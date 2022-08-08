Москва, 8 августа, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Телекомпания «RT Россия» организует показ ленты «Мариуполь. Русский город» в российских кинотеатрах. Об этом 8 августа написало РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Юрий Пущаев ИА REGNUM Мариуполь

Как сообщил источник, предпоказ картины состоится в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь». Сама лента расскажет о боевых действиях «за главный промышленный город Донбасса».

Ранее актёр Владимир Торсуев выступил с критикой главного героя серии фильмов «Брат» Алексея Балабанова. Как признался актёр, он отрицательно относится к персонажу, которого сыграл Сергей Бодров, считая его «сволочью, падлой, мокрушником и тупицей».