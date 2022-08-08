Белгород, , 13:38 — REGNUM В Белгородской области на поддержку субъектов МСП направлено 1,3 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 8 августа в пресс-службе правительства региона.

Центр «Мой бизнес» Пресс-служба администрации Липецкой области

К 1 августа в виде субсидий на закупку оборудования, возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, гранты Регионального фонда развития промышленности и другие виды помощи предприниматели получили более 296 млн рублей.

Ещё 461,7 млн рублей выдано в качестве микрозаймов, почти 91 млн рублей потрачен на обучение предпринимателей, вовлечение в предпринимательскую деятельность, развитие экспортного потенциала и прочие услуги. Объём выданных поручительств составит порядка 567 млн рублей, благодаря этому удалось привлечь 1,897 млрд рублей.

Всего в 2022 году на меры поддержки малого и среднего бизнеса в регионе заложено 1,711 млрд рублей, также планируется создать 800 субъектов МСП.