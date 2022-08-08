Тбилиси, 8 августа, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Призывы вернуть в Грузии визовый режим для граждан России вызваны ксенофобией. Об этом 8 августа заявил журналистам спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Parliament.ge Шалва Папуашвили

«Это есть популизм, в конечном итоге переросший в ксенофобию, то, что мы видим из приемов пропаганды», — сказал Папуашвили.

Он отметил, что рост потока туристов в Грузию из РФ не является чем особенным, так как за полгода въехало в страну около 100 тыс. человек или 3% населения. При этом большинство из них уже покинули республику.

Также спикер парламента заявил о недопустимости разделения людей по их национальности или убеждениям.

Напомним, ряд оппозиционных партий в Грузии выступают за введение виз для российских граждан и за ряд экономических ограничений для них. При этом ранее в Нацбанке Грузии заявили, что высокий рост ВВП в стране во многом связан с переездом в страну большого числа жителей РФ.