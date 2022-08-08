Калуга, 8 августа, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Калужской области в 2022 году объём финансирования национального проекта «Культура» составил 662,9 млн рублей, из них средства федерального бюджета — 384,8 млн рублей. Всего с начала реализации данного национального проекта общий объём финансирования мероприятий составил 1,52 млрд рублей, из которых 970,3 млн рублей — средства федерального бюджета. Об этом 8 августа заявил на заседании регионального правительства министр культуры области Павел Суслов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Министерство культуры Калужской области

Основная цель нацпроекта «Культура» в Калужской области, мероприятия которого реализуются в соответствии с утвержденными дорожными картами, достигается благодаря реализации региональных проектов «Культурная среда», «Цифровая культура» и «Творческие люди». В 2022 году в рамках «Культурной среды» проводится капитальный ремонт восьми сельских домов культуры, а всего с начала реализации национального проекта «Культура» в регионе проведены работы по капитальному ремонту 42 сельских домов культуры, где также обновлена материальная база. Всего за 2018–2022 годы обновлены 98 сельских ДК. В 2022 году ремонтируют семь школ искусств, работы будут завершены к 1 сентября. Всего с 2020 года отремонтирована 21 школа искусств. В 2022 году стартовала реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев. Районами приобретаются передвижные многофункциональные культурные центры, в 2022 году их количество достигнет 19 единиц. К концу года в регионе уже будет 24 модернизированных кинозала и 11 модельных библиотек. Более 47,6 млн рублей с 2019 года выделено на творческую поддержку и техническое оснащение детских и кукольных театров.

С 2022 года частью нацпроекта «Культура» стал федеральный проект «Придумано в России», направленный на развитие творческой сферы и обучение россиян креативным профессиям. Важным мероприятием станет создание инклюзивной творческой лаборатории на базе калужского Инновационного культурного центра, где созданы максимальные условия для деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья. Знаковым пилотным событием проекта будет открытие школы креативных индустрий на базе колледжа культуры. Говоря о реализации проекта «Творческие люди», Павел Суслов подчеркнул, что повышение квалификации и переобучение специалистов сферы культуры в ведущих творческих вузах страны прошли более 900 специалистов, из них в 2022 году — 239 человек.

«Региональный проект «Цифровая культура» предусматривает широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство. В 2022 году созданы два виртуальных концертных зала в Обнинске и Людиново. Всего в регионе уже работают 12 залов, получивших оборудование на сумму 17,7 млн рублей. Ведется оцифровка книжных памятников, хранящихся в областной научной библиотеке имени Белинского, для пополнения Национальной электронной библиотеки. Создаются мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам в формате дополненной реальности, в том числе с использованием платформы Минкультуры России «Артефакт», обеспечивающей возможность создания мультимедиа-гидов. С 2019 года 14 спектаклей калужских театров были отобраны для онлайн трансляций на портале «Культура. РФ». В 2022 году состоялась трансляция спектакля Калужского театра юного зрителя по пьесе Александра Островского «Гроза». Еще один спектакль Калужского ТЮЗа по произведению Александра Пушкина «Пиковая дама» запланирован к трансляции на осень 2022 года», — отметил Павел Суслов.