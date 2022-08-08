Зеленодольск, Татарстан, 8 августа, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В городе Зеленодольске в результате дорожной аварии погиб пятилетний мальчик, пересекающий дорогу на самокате. Возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, вечером 5 августа на улице Тукая водитель автомобиля Lada Largus превысила скорость и совершила наезд на ребенка, который, также в нарушение правил дорожного движения, пересекал дорогу на самокате.

Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани за первое полугодие в дорожно-транспортных происшествиях погибли 17 человек. Больше всего смертельных случаев произошло в апреле и июне.

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