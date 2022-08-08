История вопроса

Регби — это спортивная командная игра с мячом овальной формы на специальной площадке с Н-образными воротами. Цель игры - передавая мяч друг другу руками (только назад) или ногами (в любом направлении), приземлить его в зачётном поле или забить в ворота противника. Продвижению соперника, владеющего мячом, можно препятствовать, захватывая его руками или сбивая с ног плечом. Выигрывает команда, набравшая больше очков в матче (2 тайма по 40 мин ).







Современная игра ведёт свою историю с 1823 года, однако первые правила игры сформулированы в Великобритании в 1862 году. В 1900, 1904, 1920, 1924 регби входило в программу Олимпийских игр. Наибольшее развитие получило в Новой Зеландии, Франции, Великобритании, Австралии, ЮАР.