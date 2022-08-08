Кабул, 8 августа, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Сборная Афганистана по регби, одержав четыре победы, заняла второе место на чемпионате Азии. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

guisdesouza Регби

В последней игре турнира 7 августа сборная Афганистана встретилась с командой Сингапура и проиграла со счётом 19:5.

Департамент физического воспитания и спорта заявил, что афганская команда заняла второе место.

На этих соревнованиях, которые проходят в Джакарте, сборная Афганистана вышла в финальную стадию, победив команды Иордании, Индии, Индонезии и Ирана.