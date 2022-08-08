Донецк, , 12:24 — REGNUM Украинские войска совершили обстрел населённого пункта Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

В 11:45 ВСУ открыли огонь с позиций в населённом пункте Архангельское. По Новобахмутовке выпустили четыре снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел из «Града» посёлка Гольмовский Донецкой Народной Республики.