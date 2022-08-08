Екатеринбург, 8 августа, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Игорь Шалимов покинул пост главного тренера «Урала» после поражения от «Спартака» в рамках четвёртого тура Российской премьер-лиги. Об этом журналистам сообщили в пресс-службу уральского клуба.

Алексей Колчин ИА REGNUM Главный тренер ФК «Урал» Игорь Шалимов

По словам президента «Урала» Григория Иванова, решение расстаться с главным тренером было обоюдным. «Такова футбольная жизнь», отметил Иванов.

Игорь Шалимов возглавил уральский клуб в августе 2021 году. Тогда сезон для команды сложился неудачно. Лишь в последнем туре «Урал» смог оставить за собой путёвку в РПЛ. Текущий сезон команда Шалимова провалила, не набрав ни одного очка за четыре матча. На данный момент уральский клуб замыкает турнирную таблицу чемпионата.