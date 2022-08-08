Тайбэй, , 12:24 — REGNUM В результате роста напряжённости в ситуации вокруг Тайваня может возникнуть дефицит полупроводников на мировом рынке. Об этом 8 августа заявил официальный представитель острова во Франции Франсуа Чин-Чун Ву в эфире телеканала BFM Business.

Полупроводники Mentor.com

«Производственная цепочка полупроводников — сложный процесс; если какой-либо конфликт повлияет на производство хотя бы одного компонента этого технологически сложного продукта, вся система перестанет функционировать. Это станет большой проблемой для всего мирового рынка», — сказал он.

Также Чин-Чун Ву указал, что полупроводники используются практически во всех используемых людьми каждый день устройствах и уточнил, что из-за того, что их производство сконцентрировано на острове, любая турбулентность повлияет на рынок их экспорта.

«И это также становится оружием в политической борьбе», — заключил представитель Тайваня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что ряд ошибок допустили американские власти, когда позволили спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыть на Тайвань.