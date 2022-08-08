Красноярск, , 12:24 — REGNUM На юге Таймыра в Красноярском крае 9 августа местами ожидается сильный западный ветер, порывы 15-18 м/с. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом главке МЧС, ссылаясь на информацию синоптиков.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

В Туруханском районе края местами прогнозируются грозы, при грозах шквалистые усиления ветра 15-18 м/с.

«Такие метеоусловия могут значительно осложнить пожарную обстановку, особенно связанную с ландшафтными возгораниями», — подчеркнули в ведомстве.

Добавим, по данным краевого минлесхоза, в регионе по состоянию на утро 8 августа зарегистрировано четыре лесных пожара на площади 358,5 га — в Эвенкийском, Туруханском, Ермаковском и Шушенском районах. В тушении принимают участие более 60 человек.

Напомним, на севере Красноярского края действует особый противопожарный режим.

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