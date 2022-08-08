Джакарта, 8 августа, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии осудило нападение Израиля на сектор Газа, в результате которого погиб по меньшей мере 41 человек, включая детей, и призвало Организацию Объединенных Наций предпринять конкретные шаги, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

«Индонезия решительно осуждает нападение, совершенное Израилем в Газе, которое привело к гибели гражданского общества, включая детей», — говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел Индонезии.

Напомним, операцию против палестинской группировки на территории сектора Газа начали военные Израиля. Территория Израиля была также обстреляна ракетами после вступления в силу соглашения о прекращения боевых действий.