Филадельфия, США, 8 августа, 2022, 12:22 — ИА Регнум. От востока до запада США растет число убийств и случаев насилия с применением оружия, в то время как под давлением настроенной против полиции общественности сотрудники правоохранительных органов увольняются раньше, чем их успевают заменить, передает 8 августа Associated Press.

(сс) Mike Shaheen Полиция и протестующие в США

Полицейские департаменты испытывают трудность с наймом новых сотрудников и пересматривают свою роль в обществе.

«Мы получаем всё больше вызовов в полицию, а людей, которые способны ответить на них, всё меньше, — сказал представитель полиции Филадельфии Эрик Грипп, чей департамент переводит сотрудников из специализированных подразделений на короткие задания, чтобы увеличить количество патрулей. — Это проблема не только Филадельфии. Во всех департаментах уходят люди, а нанять новых непросто».

В полицейском департаменте Лос-Анджелеса, который сократился на более чем 650 сотрудников с 2020 года, закрыли отдел по борьбе с жестоким обращением с животными, сократили отделы по борьбе с торговлей людьми, наркотиками и оружием, а также на 80% сократили группы по работе с бездомными. В Сиэтле недавно объявили о выплате 2 миллионов долларов в виде бонусов и льгот при приеме на работу, надеясь таким образом привлечь новых сотрудников на фоне критической нехватки полицейских, которая мешает расследованию серьезных преступлений.

Из-за этого в некоторых городах полиции приходится экспериментировать, чтобы снизить нагрузку на патрульных.

В Портленде недавно появились невооруженные «специалисты общественной поддержки», которые принимают сообщения о взломах автомобилей, кражах велосипедов и т.п., а в Сан-Диего лицензированные психиатры выезжают на вызовы по поводу психически нездоровых людей вместе с полицейскими.

«Я задаюсь вопросом, какой будет наша профессия через 20 лет, если у нас останутся эти проблемы в масштабах страны. Сможем ли мы набрать достаточное количество людей, чтобы служить нашим городам?» — говорит начальник полиции Портленда Чак Ловелл, чьи отделы потеряли 237 полицейских в результате выхода на пенсию или в отставку с 2020 года.

При этом, хотя ненасильственная преступность во время пандемии снизилась, уровень убийств в 2020 году вырос почти на 30%, а уровень других насильственных преступлений — на 10%, по данным Центра правосудия Бреннана.