Москва, , 12:22 — REGNUM Историю 14-летней давности, когда Россия защитила жителей Южной Осетии, показательна. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«История показательна. Россия защитила себя и своих союзников в 2008, 2014, 2022 годах. И Запад должен понимать, что все его планы по уничтожению России рухнут. На любые военные угрозы мы ответим жестко, а никакие санкции и отмены бургеров с колой нам не страшны. Россия всегда была и останется сильной, могучей державой. России быть!» — отметил Миронов.

14 лет назад западный ставленник — тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили развязал войну против Южной Осетии. В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска обстреляли пункт дислокации российских миротворцев в Южной Осетии, атаковали республику и разрушили часть ее столицы. Россия защитила жителей Южной Осетии и ввела Вооруженные силы в республику.

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