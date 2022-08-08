Красногорск, 8 августа, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье снижается. Об этом свидетельствует опубликованная 8 августа статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1 029 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 851 случаев меньше аналогичного показателя 7 августа. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1 880 человек, а днём ранее — у 2 072 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 17 862 новых случая заражения коронавирусом.