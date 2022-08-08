Донецк, 8 августа, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел из «Града» посёлка Гольмовский Донецкой Народной Республики. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 11:10 с позиций ВСУ в населённом пункте Кодема обстреляли Гольмовский, выпустив десять ракет из РСЗО «Град»

В 11:15 открыли огонь из Зайцево (северное) по Зайцево (южное), выпустив восемь мин калибра 120 мм.