Уфа, 8 августа, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Средняя готовность коммунальных объектов к зиме в Башкирии составляет 71%, по жилищному фонду — 69%. Об этом 8 августа сообщила исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства региона Ирина Голованова на совещании регионального правительства в центре управления регионом.

Отопление

Она сообщила, что готовность объектов к зиме соответствует уроню прошлых лет.

Голованова сообщила, что готовность жилищного фонда по промывке систем центрального отопления завершена на 76%, по гидравлическим испытаниям — на 70%, по ремонту и поверке счетчиков общедомового учета — на 58%, по регулировке элеваторных узлов — на 58%, по изоляции трубопровода отопления — на 54%, горячего водоснабжения — на 49%.

Она сообщила, что наиболее высокие показатели по подготовке к зиме показывают Альшеевский, Буздякский, Ермекеевский, Мечетлинский, Дюртюлинский, Татышлинский и Кармаскалинский районы.

Голованова отметила, что все муниципалитеты должны быть готовы к подаче тепла до 15 сентября.