Стокгольм, 8 августа, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Партсекретарь Социал-демократов Тубиас Баудин не верит, что внутри оппозиции в Швеции существует широкий консенсус по важным вопросам, которые выйдут на первый план в преддверии сентябрьских выборов в риксдаг. Об этом он 8 августа написал на странице в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Социал-демократическая рабочая партия Швеции. Логотип

«То, что [лидер оппозиции] Ульф Кристерссон доволен тем, что они нашли одиннадцать точек соприкосновения является смехотворным», — написал высокопоставленный партийный функционер.

Ранее в интервью радиостанции SR Кристерссон заявил, что его партия Умеренные, а также Либералы, Христианские демократы и Шведские демократы занимают аналогичную позицию по наиболее важным вопросам, и в качестве примера он привел борьбу с оргпреступностью и энергетическую политику.

В свою очередь Баудин отметил, что оппозиция не едина в своем мнении по важным социальным вопросам, например относительно страхования по безработице.