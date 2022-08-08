Нур-Султан, , 12:18 — REGNUM Стоимость жилья в Казахстане, а также его аренда с июля 2021 года по июль 2022 года выросли примерно на 20%. Об этом говорится в отчёте, обнародованном 8 августа пресс-службой Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.

Казахстан Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Цены квартир вторичного рынка повысились на 26,4%, продажи нового жилья — на 19,6%. Арендная плата за благоустроенное жилье в июле 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 20,8%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего первичное жильё подорожало в Актюбинске (32,5%), Нур-Султане (27,6%) и Усть-Каменогорске (26,1%). Цены на вторичное жильё больше всего выросли в Кызыл-Орде (44%), Усть-Каменогорске (43,7%), Талдыкоргане (43,4%) и Нур-Султане (41,3%).

Аренда недвижимости больше всего подорожала в Алма-Ате — на 47,2%.