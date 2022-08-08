Москва, 8 августа, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В первую очередь Польша собирается установить контроль над сельским хозяйством Украины, для чего ею организована скупка сельскохозяйственных товаров по бросовым ценам. Об этом 8 августа сообщается на сайте Службы внешней разведки (СВР) России.

jamajkamusic Польша

«В первую очередь это касается сельскохозяйственного производства. Тактика здесь выбрана несложная, но весьма эффективная. Используя нынешнее непростое положение украинских сельхозпроизводителей, в том числе в плане хранения собранного урожая, польские компании организовали скупку их продукции по заниженным ценам, обрекая в ряде случаев украинские предприятия на банкротство», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что после этого польская сторона намеревается скупать активы и земли разорившихся сельхозпроизводителей Украины по «бросовым» ценам.

Кроме того, в качестве примера приводится ситуация, когда ячмень нового урожая приобретается польской стороной по цене $30 за тонну, в то время как его рыночная стоимость почти в пять раз выше.

Как сообщало ИА REGNUM, поверенный в делах Белоруссии в Варшаве Александр Чесновский 4 августа был вызван в министерство иностранных дел Польши. Дипведомство выразило ему протест в связи с «репрессиями, которые власти Белоруссии продолжают проводить против журналистов и представителей гражданского общества».