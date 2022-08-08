СВР: Польша хочет контролировать сельское хозяйство Украины
Москва, 8 августа, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В первую очередь Польша собирается установить контроль над сельским хозяйством Украины, для чего ею организована скупка сельскохозяйственных товаров по бросовым ценам. Об этом 8 августа сообщается на сайте Службы внешней разведки (СВР) России.
«В первую очередь это касается сельскохозяйственного производства. Тактика здесь выбрана несложная, но весьма эффективная. Используя нынешнее непростое положение украинских сельхозпроизводителей, в том числе в плане хранения собранного урожая, польские компании организовали скупку их продукции по заниженным ценам, обрекая в ряде случаев украинские предприятия на банкротство», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что после этого польская сторона намеревается скупать активы и земли разорившихся сельхозпроизводителей Украины по «бросовым» ценам.
Кроме того, в качестве примера приводится ситуация, когда ячмень нового урожая приобретается польской стороной по цене $30 за тонну, в то время как его рыночная стоимость почти в пять раз выше.
Как сообщало ИА REGNUM, поверенный в делах Белоруссии в Варшаве Александр Чесновский 4 августа был вызван в министерство иностранных дел Польши. Дипведомство выразило ему протест в связи с «репрессиями, которые власти Белоруссии продолжают проводить против журналистов и представителей гражданского общества».