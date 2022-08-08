Москва, 8 августа, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В России появятся новые кредиты с льготным периодом, предполагающим особенно низкие ставки. Об этом 8 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Подготовлен ещё один документ — он направлена снижение стоимости заёмных ресурсов для малых и средних предприятий», — заявил Мишустин.

«Благодаря совмещению двух профильных программ поддержки, которые ведут правительство, Банк России и Корпорация МСП, при текущем уровне ключевой ставки малые компании смогут получать займы на инвестиционные цели под 4,5% годовых в течение льготного периода, а средние — под 3%», — пояснил он.

В частности, в пилотном режиме предлагается запустить кредитный продукт на закупку оборудования или капитальный ремонт производственных помещений сроком до 10 лет, у которого льготный период составит до 5 лет.