Красногорск, , 12:16 — REGNUM В деревне Дубровское Московской области состоялся гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир». Почти 200 российских сыроваров представили на суд жюри порядка 1000 различных сортов сыра, сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.

Сыр Пресс-служба Белгородской таможни

Сырные сомелье, сыровары и шеф-повара известных ресторанов выбирали по восемь образцов сыра в каждой из 13 номинаций По итогам конкурса «Лучшим сыром России-2022» признан сыр горгонзола с голубой плесенью от семейной сыроварни из Томска Four Kings.

Этот статус, подтвержденный на экспертном уровне, предполагает узнаваемость бренда и возможности дальнейшего развития. Например, продажи прошлогодних победителей конкурса «Лучший сыр России» выросли в десятки раз.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в России улучшилось качество сыра «Российский».

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