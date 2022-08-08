Стокгольм, 8 августа, 2022, 12:18 — ИА Регнум. По словам лидера оппозиции Ульфа Кристерссона, его позиция остается неизменной — в случае победы на сентябрьских выборах в парламент Швеции партия Шведских демократов все равно останется за «бортом» правительства. Об этом он заявил 8 августа в интервью радиостанции SR.

Tage Olsin Правительство Королевства Швеция

Однако широкого сотрудничества между правительством и Шведскими демократами Кристерссон исключать не стал. Лидер оппозиции по-прежнему считает, что правые партии смогут претворить в жизнь свою политику, потому что они согласны по «наиболее важным вопросам», в частности, по борьбе с оргпреступностью, энергетической политике и иммиграционной политике.

«И количество вопросов, по которым мы ранее не соглашались со Шведскими демократами, уменьшилось, например вопросы, связанные с ЕС и НАТО», — отметил лидер Умеренных.

Напомним, что выборы в риксдаг пройдут 11 сентября.