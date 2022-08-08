Пекин, , 12:14 — REGNUM Согласно отчету центрального банка Китая, безналичные платежи, осуществляемые китайскими банками, поддерживали устойчивый рост в первом квартале этого года, при этом онлайн-платежи сохраняли динамику роста, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

Юань

Безналичные платежи, включающие банковские карты, электронные платежные средства, коммерческие документы, кредитные переводы и другие расчеты, достигли 1 149,85 трлн юаней ($170 трлн) в первом квартале, увеличившись на 7,91% в годовом исчислении, говорится в отчете Народного банка Китая.

Среди электронных платежных средств онлайн-платежи выросли за этот период на 5,72% в годовом исчислении до 585,16 трлн юаней. Объем платежей мобильных платежей достиг 131,58 трлн юаней, увеличившись на 1,11% в годовом исчислении, говорится в отчете. В первом квартале объем операций по банковским картам вырос на 3,9% по сравнению с прошлым годом и достиг 264,9 трлн юаней.