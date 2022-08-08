Тегеран, , 12:14 — REGNUM Гражданин Афганистана зарезал десять человек, в том числе шестерых своих соотечественников и четырёх граждан Ирана. Об этом сообщили иранские СМИ.

Убийство publicdomainpictures.net

Информационное агентство IRNA уточнило, что массовое убийство произошло в районе Нуг-Рафсанджан иранской провинции Керман. Гражданин Афганистана убил десять человек поздно вечером 7 августа и был арестован полицией при попытке к бегству.

Причиной инцидента, как утверждается, стала ссора.

Местные власти заявили, что во время ареста убийца пытался покончить с собой, но ему это не удалось.