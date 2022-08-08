п. Термальный, , 12:13 — REGNUM Средняя школа в посёлке Термальный в Камчатском крае получила имя Героя России, старшего лейтенанта Александра Попова, погибшего во время спецоперации в защиту республик Донбасса. Учреждение образования переименовали 5 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования региона.

Свеча Pixabay.com

Читайте также: На Камчатке школе присвоят имя погибшего в ходе спецоперации Героя России

«Решение переименовать школу было принято на внеочередной 123-й сессии Елизовской районной Думы по инициативе Совета учащихся, совета родителей и трудового коллектива школы. После издания постановления главы в устав были внесены изменения», — рассказала директор школы Елена Потанина.

Александр Попов погиб в ходе специальной операции России в защиту Донбасса, звание Героя России было присвоено ему посмертно 27 июня. Военнослужащий жил в Елизовском районе Камчатки, родился — в 1996 году в Крыму. Когда Александру было 14 лет, его мать погибла, воспитанием занимался отец. В школьные годы Александр был командиром юнармейского отделения Термальненской школы, получал награды. После школы закончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище в Благовещенске, служил в ВДВ, получил звание командира взвода.

Как сообщало ИА REGNUM, с инициативой присвоить учреждению образования имя Героя России Александра Попова выступили совет родителей учеников и трудовой коллектив Термальненской средней школы.

«Теперь все, кто будет впредь сидеть за партами Термальненской школы, с уважением, благодарностью и гордостью будут помнить имя и подвиг Александра Попова», — отмечал губернатор Камчатки Владимир Солодов.