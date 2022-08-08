Париж, 8 августа, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Армия Франции получит вертолеты нового поколения на основе беспилотных технологий к 2025 году, заявил представитель генеральной дирекции по вооружениям Франции DGA Стефан Каммерер.

Cyril Plapied Французский флаг

Французские сухопутные войска впервые получат вертолеты с «мультивозможностями». Во Франции считают, что возможность применения винтокрылых платформ вместе с автономными и полуавтономными авиационными системами в корне изменит методы и приемы ведения боевых действий.

Планируется модернизировать три модели вертолетов H160M «Гепард», NH90 «Кайман» и «Тигр». Модернизацией вертолетов во Франции займутся компании Airbus, Leonardo и Fokker Aerostructures.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Франции призвало власти Израиля и Палестины не допустить обострения напряжённости в регионе в связи с инцидентами в секторе Газа.

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