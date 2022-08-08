Владикавказ, , 12:10 — REGNUM На один мандат депутата парламента Северной Осетии седьмого созыва претендуют пять человек. В списке кандидатов зарегистрировано 385 человек. Подача заявлений и регистрации списков завершена 5 августа, сообщили в ЦИК по региону.

Выборы Line-tOodLinGfc

Всего зарегистрированы списки кандидатов пяти избирательных объединений — «Единая Россия» (74 кандидата), КПРФ (69), ЛДПР (80), «Родина» (76 кандидатов), «Справедливая Россия — За Правду» (86 человек).

Напомним, в единый день голосования 10 и 11 сентября 2022 года в Северной Осетии состоятся выборы депутатов парламента региона седьмого созыва. Всего будет избрано 70 депутатов. Как сообщало ИА REGNUM, ранее три партийных объединения не были допущены к выборам — «Коммунисты России», «Новые люди» и «Партия дела».

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