Москва, , 12:09 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве идет на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 8 августа статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории столицы был подтвержден 5 241 случай заражения коронавирусом. Эта цифра на 869 случаев меньше аналогичного показателя 7 августа. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 6 110 человек, а днём ранее — у 5 997 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 17 862 новых случая заражения коронавирусом.

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