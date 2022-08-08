Волхов, Ленинградская область, , 12:13 — REGNUM Волховский шлюз Волго-Балтийского водного пути (Волго-Балт) в Ленинградской области реконструируют за 2,7 млрд рублей, следует из опубликованного 8 августа государственного заказа Дирекции государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры.

Волховский шлюз. Волго-Балт. ris. volgo-balt. spb.ru

Работы затронут II пусковой комплекс Волховского шлюза. За 2 728 764 027,60 рублей победитель конкурса должен будет разработать и реализовать комплексный проект реконструкции участка: реконструировать верхний и нижние подходные каналы, поворотный мост. Реализовать мероприятия по береговым сооружениям (береговая лестница, дренажные сооружения, вертикальная стенка скального массива), провести благоустройство и многое другое.

Начало исполнения заказа запланировано на сентябрь 2022 года, а завершение — к декабрю 2024 года.

Заметим, что проект реализуется в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы России Федерального проекта «Внутренние водные пути», входящей в нацпроект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры».

Напомним, Волго-Балт соединяет бассейны Каспийского и Балтийского морей. Длина пути составляет приблизительно 1100 км, глубина судоходного фарватера — не менее 4 м. Продолжением Волго-Балтийского пути является Беломорско-Балтийский канал, соединяющий Онежское озеро с Белым морем. Участок, на котором запланирована реконструкция, располагается на реке Волхов в Ленинградской области.