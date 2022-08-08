Москва, 8 августа, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В России подготовили новые правила предоставления гарантий по кредитам и облигационный займам, привлекаемым на развитие бизнеса. Об этом 8 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Правительство расширит государственную поддержку бизнеса. Подготовлены правила предоставления гарантий по кредитам и облигационным займам, привлекаемым на развитие инфраструктуры», — заявил Мишустин.

«Реализация крупных проектов в этой сфере нередко требует высоких затрат и длительного периода окупаемости инвестиций», — подчеркнул он.

По его словам, госгарантии можно будет получить на половину обязательств по основному долгу и на период от трёх до 30 лет

«Минимальная сумма такого вида обеспечения составит 2 млрд рублей, а доля собственных средств компании в стоимости инфраструктурного проекта должна быть не менее 20%», — указал премьер-министр.