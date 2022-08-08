Лос-Анджелес, США, 8 августа, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Альбом Renaissance американской певицы Бейонсе занял первое место в чарте Billboard 200. Соответствующая информация опубликована 8 августа на сайте журнала.

John Ferguson Бейонсе (Beyonce)

Как отмечает издание, Renaissance стал первым альбомом, выпущенным женщиной в 2022 году и возглавившим Billboard 200. Такого успеха в последний раз добилась британская певица Адель с её пластинкой «30» — её релиз состоялся в ноябре 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что альбом Renaissance вышел 29 июля 2022 года. Он стал первой пластинкой Бейонсе за последние шесть лет.