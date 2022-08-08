Рамалла , 8 августа, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Аресты палестинцев в Рамалле продолжают проводить израильские военные. Об этом 8 августа сообщает RT Arabic.

Victor Арест

В видеосюжете телеканала запечатлено, как военные армии Израиля в сопровождении военного кинолога со служебной собакой выводят в Рамалле несколько палестинцев со связанными руками из их жилищ к колонне израильской бронетехники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал объявление о прекращении огня в секторе Газа и Израиле.