Пекин, 8 августа, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Руководство Китая стремится выиграть время для перевооружения своей армии и выстраивания политических союзов. Об этом ИА REGNUM 8 августа заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

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«Пекин кровно заинтересован, чтобы давление Запада концентрировалось на России, а не на Китае», — заявил эксперт.

Это позволяет Китаю выиграть время для перевооружения своей армии, используя ресурс сотрудничества с Западом, и укрепления собственных международных позиций путем создания системы союзов. Отсюда и заявления китайских экспертов о необходимости «дружбы» с США, пояснил Александров.

«Понятно, что это игра. В Китае никто в такую дружбу не верит и просто хочет обмануть Вашингтон, ослабить давление на себя. Вот когда Китай будет готов, он силой присоединит Тайвань. Возможно для этого ему даже не придется воевать с США, поскольку соотношение сил на море изменится настолько, что Вашингтон просто смирится с присоединением Тайваня, так же как сейчас он не рискует вмешиваться в нашу спецоперацию на Украине» — заключил политолог.

Напомним, что ранее вокруг визита Нэнси Пелоси, спикера Палаты представителей парламента США, разгорелся конфликт между КНР и США.