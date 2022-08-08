Донецк, 8 августа, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Ленинский район Донецка, сообщили 8 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:06 (совпадает с мск) н. п. Новомихайловка — н. п. Донецк (Ленинский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 8 августа ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 155 мм по Кировскому району Донецка.

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