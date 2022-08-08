Пенза, 8 августа, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Из Пензенской области в город Токмак Пологовского района Запорожской области прибыл гуманитарный груз. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

T. me/omelnichenko Флаг России гордо реет в городе Токмак (Запорожье)

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация Z — все новости о денацификации и демилитаризации Украины»

В сборе гуманитарного груза приняли участие волонтеры, региональные организации и неравнодушные пензенцы. Во вторую партию груза вошли детское питание, предметы первой необходимости, оборудования для восстановления в районе жилищно-коммунального хозяйства.

ИА REGNUM ранее передавало, в городе Токмаке Пологовского района Запорожской области 3 августа подняли флаг России. Триколор РФ поднимут также в других населенных пунктах района, над которыми Пензенская область взяла шефство.

Читайте также: Гуманитарную помощь от ЕР получили более 20 тысяч жителей Запорожья

Читайте также: Пензенская область и Пологовский район договорились о сотрудничестве