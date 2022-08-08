Донецк, , 12:02 — REGNUM Украинская артиллерия атаковала Донецк. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 10:51 с позиций в Орловке был обстрелян Киевский район Донецка. По нему выпущено три снаряда калибра 152 мм.

В 10:55 из Невельского открыли огонь по Кировскому району Донецка, выпустив шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре снаряда калибра 155 мм выпустила украинская артиллерия по Кировскому району Донецка.