Bthereum консолидируется около $1700 XRP сталкивается с сопротивлением ниже $0,380. BNB и SOL сегодня являются лучшими среди топ-10 монет, заявила корреспонденту ИА REGNUM операционный директор Green Crypto Processing Ивона Гутович .

«Крупный управляющий активами BlackRock заключил партнерское соглашение с криптовалютной биржей Coinbase, чтобы позволить институциональным клиентам, владеющие цифровыми активами на Coinbase, использовать Aladdin, набор программных инструментов управляющего активами, для управления своими портфелями и проведения анализа рисков при принятии инвестиционных решений, но на данный момент партнерство распространяется только на биткоин (BTC).

Платформа для торговли криптоактивами CoinSmart Financial Inc. ищет сделки в Канаде, Европе и США, так как все потрясения в криптоиндустрии всегда создают возможности, в то же время, компания просматривает проблемные активы, фирмы, предоставляющие услуги по хранению, а также другие биржи и платежные платформы.

Revolut заявила, что запустила новый криптовалютный сервис в Сингапуре, позволяющий клиентам торговать более чем 80 токенами. У компании также в планах в ближайшее время предоставить образовательные функции и платформу, где клиенты смогут лучше понять все тенденции, риски, которые связаны связанные с криптовалютой.

Тем временем, глобальный крипто-лидер PwC Анри Арсланян покинул свою должность в корпорации, чтобы создать в ОАЭ фонд цифровых активов Nine Blocks Capital Management. Сам фонд получит $75 млн от своего главного инвестора и основного акционера Nine Masts Capital, гонконгского хедж-фонда.

Meta заявила, что распространяет цифровые предметы коллекционирования в Instagram еще в 100 странах Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Америки.

Кроме того, теперь они поддерживают подключение кошельков к Coinbase Wallet и Dapper Wallet (скоро), а также дают возможность публиковать цифровые предметы коллекционирования, отчеканенные на блокчейне Flow», — пояснила эксперт.

Москва, , 12:02 — REGNUM Читайте также: Биткоин не сумел дотянуться до $25 тысяч и перешёл к снижению