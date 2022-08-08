Кишинёв, 8 августа, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Молдавия пережила самый трудный год за 30 лет независимости, но жителям нужно готовиться к новым вызовам. Об этом 8 августа заявил премьер-министр республики Наталья Гаврилица, на совещании, посвящённом году работы нового правительства.

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«Нас ждёт тяжелая зима, со множеством вызовов, и мы готовимся к ней уже сейчас. Предстоит много работы», — заявила Гаврилица.

Она отметила, что правительство прошлой зимой выделяло населению субсидии в связи с резким ростом цен на топливо и отопление, но возможности были ограничены. Также были попытки помочь фермерам в связи ростом цен на топливо и удобрения, кроме того искали замену закрывшемуся для Молдавии российскому рынку сельхозпродукции. При этом Гаврилица считает, что прозападный курс нового правительства был верным, так как это позволило получать кредиты, в которых отказывали при предыдущей власти.

Ранее в лесном фонде Молдавии сообщили о нехватке дров для населения. Это объясняют энергетическим кризисом.

Напомним, в Молдавии рост цен на газ начался в конце 2021 года, через несколько месяцев после того, как партия президента республики Майи Санду «Действие и солидарность» стала правящей и сформировало правительство. Антироссийская политика властей привела к тому, что цена на российский газ стала для Молдавии стала зависеть от цен в ЕС. В августе она выросла до $1458 за кубометр.