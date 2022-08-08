Пермь, , 12:01 — REGNUM В Пермском крае за сутки в больницы поступили 26 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. Это на 19 больше, чем днем ранее, сообщает 8 августа оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В регионе выявили ещё 267 заражений коронавирусом. С начала пандемии их общее число достигло 375 421.

Новые случаи отмечены в 23 муниципальных образованиях: в Перми, Березниках, Кудымкаре, Кунгуре, Пермском, Краснокамском, Суксунском, Кудымкарском, Юсьвинском, Куединском, Губахинском, Нытвенском, Чусовском, Сивинском, Лысьвенском, Добрянском, Октябрьском, Очерском, Александровском, Березовском, Ординском, Еловском и Кишертском муниципальных и городских округах.

В краевом минздраве подчеркнули, что стабилизация ситуации с заболеваемостью зависит от коллективного иммунитета. На сегодняшний день в Прикамье в наличии имеется 314 107 комплектов вакцины от COVID-19.