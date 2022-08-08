Канберра, , 12:06 — REGNUM По мнению министра обороны Австралии Ричарда Марлза, именно нерешительность бывшего правительства страны под руководством «Коалиции» является причиной того, что Канберра сталкивается с «дырами» в обороноспособности. Об этом он заявил 8 августа в эфире телеканала Sky News.

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«Мы сталкиваемся со значительным разрывом в возможностях, в основном с нашими подводными лодками, которые являются самой важной платформой, которая у нас есть», — сказал Марлз.

Он также отметил, что предыдущее правительство во главе со Скоттом Моррисоном не раз меняло свой внешнеполитический и военный курс.

«Потому что прежнее правительство сначало решило сближаться с Японией, а затем отказалось от этого … Потом они подписали соглашение [по закупке подводных лодок] с Францией, а затем, пять лет спустя, разорвали его», — сказал министр.

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