Москва, , 12:01 — REGNUM Текущий курс рубля неприемлем для экономики РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Такой курс ослабляет конкурентноспособность российского производителя, а бюджет недополучает доходы от экспорта энергоносителей, — сказал Ковригин. — Сопряжённый с инфляцией, такой курс может привести к серьёзным застойным явлениям в экономике».

При этом отметим, что нынешний курс рубля всё равно пока ещё является во многом искусственным.

«Отдельные ограничения на оборот валюты пока продлены (например, запрет на снятие наличной валюты со счетов, если она поступила после 9 марта). Всё это вынуждает отказываться от иностранной валюты, что повышает спрос на рубли на рынке, — сказал Ковригин. — Осенью будут нарастать негативные для рубля факторы: замедление экономик развивающихся стран, падение спроса на энергоносители, падение спроса на валюту со стороны импортёров (во многом из-за санкций). Наиболее вероятным выглядит сценарий курса рубля до конца года в диапазоне 63-68 рублей за доллар. После нового года вполне вероятно возвращение национальной валюты к коридорам до 2022 года — 70-74 рубля за американскую валюту».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Беляев заявил, что восстановление курса доллара по отношению к рублю в ближайшее время невозможно.

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