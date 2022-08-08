Вашингтон, 8 августа, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Популярный рэпер Lil Wayne (Дуэйн Майкл Картер-младший) поделился информацией о новой пластинке. Об этом сообщило издание Billboard 8 августа.

Цитата из видеоинтервью Lil Wayne

По словам музыканта, в настоящий момент он ведёт работу над 14-м студийным альбомом: «Я работаю над The Carter VI, он скоро выйдет». В то же время Lil Wayne не стал раскрывать какие-либо детали будущего релиза.

Напомним, в январе 2022 года микстейп Lil Wayne под названием Sorry 4 The Wait был впервые представлен на стриминговых платформах. Выход оригинальной пластинки состоялся в 2011 году.