Герат, Афганистан, 8 августа, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Представитель полиции афганской провинции Герат заявил, что для обеспечения безопасности Ашура приняты серьёзные меры безопасности. Об этом сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним».

Афганистан

«Силы безопасности и, при необходимости, спецподразделения, полностью готовы обеспечить безопасность в день Ашура», — заявил официальный представитель полиции провинции Герат Махмуд Шах Расули.

«Начальник полиции Герата также будет непосредственно контролировать и посещать различные места и церемонии в день Ашура», — добавил он.

Расули сказал, что силы безопасности во всех уездах провинции Герат привели свои подразделения в полную боеготовность для обеспечения безопасности в день Ашура. Он подчеркнул, что население должно сотрудничать с силами безопасности и сообщать о подозрительных случаях.

Жители Герата ожидают, что силы безопасности будут присутствовать в центре и во всех уездах провинции, чтобы по-братски обеспечить безопасность.