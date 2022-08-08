Стокгольм, 8 августа 2022, 12:01 — REGNUM 7 августа перед своими избирателями выступил лидер Либералов Йохан Персон, который предложил ужесточить наказание в Швеции для тех школьников, которые ведут себя на занятиях непристойным образом. Об этом сообщил телеканал SVT.

Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон
Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон
Liberalerna.se

По словам лидера партии, в Швеции должна появиться возможность для заключения коллективных договоров между школами, ученикам и их опекунами. В таком документе среди прочего будет указано, какие правила в общеобразовательном учреждении применяются и какие последствия вступят в силу в случае нарушений условия договора.

«Каждый третий ученик считает, что на уроках шумно. Так быть не должно. Ученики должны нести ярко выраженную ответственность за неподобающее поведение и уважать своих сверстников», заявил Персон в своей речи.

В то же время, пишут журналисты, Персон не уточнил, с какого класса ученики и их родители должны подписывать коллективный договор.