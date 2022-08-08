Стокгольм, 8 августа, 2022, 12:01 — ИА Регнум. 7 августа перед своими избирателями выступил лидер Либералов Йохан Персон, который предложил ужесточить наказание в Швеции для тех школьников, которые ведут себя на занятиях непристойным образом. Об этом сообщил телеканал SVT.

Liberalerna.se Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон

По словам лидера партии, в Швеции должна появиться возможность для заключения коллективных договоров между школами, ученикам и их опекунами. В таком документе среди прочего будет указано, какие правила в общеобразовательном учреждении применяются и какие последствия вступят в силу в случае нарушений условия договора.

«Каждый третий ученик считает, что на уроках шумно. Так быть не должно. Ученики должны нести ярко выраженную ответственность за неподобающее поведение и уважать своих сверстников», — заявил Персон в своей речи.

В то же время, пишут журналисты, Персон не уточнил, с какого класса ученики и их родители должны подписывать коллективный договор.