Лондон, 8 августа, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Британские эксперты призывают власти страны увеличить единую социальную выплату для того, чтобы самая бедная часть жителей Британии не впала ещё в большую бедность зимой, когда цена на газ ещё вырастет. Об этом 8 августа сообщает Sky News.

Бедность

Уточняется, что из созданного по инициативе бывшего британского премьер-министра Гордона Брауна отчёта следует, что бедные жители страны не выдерживают давления инфляции, из-за чего в ряде семей бюджет может сократиться более чем на £1,6 тыс. в год с учётом субсидий государства.

При этом также в отчёте указывается, что среднестатистической безработной британской семейной паре с двумя детьми с учетом всех льгот и субсидий не будет хватать на жизнь £1,3 тыс. ежегодно, и чем больше семья, тем больше будет такая нехватка.

«У нас такой гуманитарный кризис, какого Великобритания не видела десятки лет», — отметил по этому поводу сам Браун.

Также он указал, что если не принять срочные меры в этой сфере, то пострадают миллионы детей и пенсионеров, и призвал действующего премьер-министра Британии Бориса Джонсона вместе с кандидатами на этот пост Риши Сунак и Лиз Трасс создать законопроект о помощи самым бедным уже на будущей неделе.

Кроме того, эксперт по теме бедности профессор Дональд Хирш, являющийся автором этого отчёта, добавил, что предлагаемый британским правительством пакет мер является не отвечающим потребностям бедных семей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании и сопредседатель Консервативной партии Оливер Доуден призвал власти к масштабному вмешательству для борьбы с ростом цен на энергоносители.