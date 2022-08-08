Уфа, , 11:59 — REGNUM Строительную смесь для 3D-печати зданий и сооружений разрабатывают ученые Евразийского научно-образовательного центра в Башкирии. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба регионального правительства.

Печать на 3D-принтере Фото «Спецавиа»

Сообщается, что исследования идут при поддержке федеральной программы «Приоритет 2030» в рамках направления деятельности Евразийского НОЦ «Новая среда жизни». Лаборатория находится в научно-образовательном центре инновационных технологий Архитектурно-строительного института Уфимского нефтяного университета и оснащена современным технологическим оборудованием для строительной 3D-печати.

Отмечается, что главной гордостью является строительный 3D принтер, который может печатать изделия различной конфигурации практически любыми растворными строительными смесями. При этом область печати составляет до 11 кв. метров, габариты рабочей зоны 3,5×3,1×1 м.

«Строительные 3D-принтеры работают по стандартной технологии послойного нанесения, используя специальный композитный материал, который сродни бетону марки М250», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что перед учеными стоят задачи по разработке уникальных составов композиционных сухих смесей для 3D печати на основе отечественного местного сырья и отходов промышленности.