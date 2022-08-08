Марсель, Франция, , 11:57 — REGNUM Отправляясь в Марсель, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен прибыл, чтобы поприветствовать 65 полицейских, прибывших в город, передает BFM TV.

Жеральд Дарманен Economie.gouv.fr

Это часть 300 новых полицейский, обещанных президентом Франции к сентябрю 2023 года. Полицейские будут заботиться об общественной безопасности и прибудут для усиления сотрудников полицейских участков, в частности, тех, которые находятся в северных районах города.

Министр внутренних дел уверяет, что подкрепление представляет собой »очень важное усилие» для города, но также предлагает мэру выступить на его стороне в вопросе безопасности.

«Я приглашаю мэра Марселя внести свой вклад, увеличить количество муниципальной полиции, а также увеличить количество камер видеонаблюдения», — заявил министр внутренних дел Франции.

Марсель — город, недостаточно оборудованный камерами, которые помогают полиции. Со своей стороны, муниципалитет утверждает, что в Марселе по-прежнему не хватает полицейских. В конце июля заместитель мэра Марселя написал письмо министру внутренних дел после объявления о наборе 1000 человек в Париже. В частности, он попросил дополнительно 700 полицейских для восстановления равенства между Марселем и другими муниципалитетами Франции.