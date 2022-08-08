Запорожье, Украина, 8 августа, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Запорожская АЭС работает в штатном режиме, но не на полную мощность. Об этом глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

Он отметил, что российские структуры во взаимодействии с работниками станции контролируют работу реакторов. Мощность двух из них снижена.

«Станция в штатном режиме, два реактора работают не на полную мощность», — сказал Балицкий.

Власти Запорожской области настаивают, чтобы станцию посетили представители ООН и МАГАТЭ. Им следует осмотреть АЭС и зафиксировать факты и направление обстрелов, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа украинские военные обстреляли территорию ЗАЭС из артиллерии, что привело к пожару на водородопроводе. В ночь на 7 августа ВСУ нанесли по станции удар из РСЗО «Ураган».

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